بحرية الحرس الثوري أظهرت إذلال الولايات المتحدة للعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران هذا الأسبوع، أثناء إحياء ذكرى يوم 13 آبان شهدنا مواجهة أبطال القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني مع الأمريكيين، وأظهرنا مرة أخرى إذلال وانحطاط الولايات المتحدة للعالم طالما أن إيران هي إيران الإسلامية وطالما أن الولايات المتحدة متغطرسة، فهناك توجد هذه المعارضة.

وقال العميد جلالي ان معظم الاستراتيجيات الأمريكية خاطئة ومحكوم عليها بالفشل، والولايات المتحدة دولة فاشلة وتمضي في أسوأ فتراتها.

وتابع القول بان قائد الثورة الاسلامية الايرانية صرح إن طريقة إنقاذ اقتصاد البلاد لا تعتمد على الاتفاق النووي والمفاوضات مع الدول الاوروبية. إذا كانت العلاقات مع الأمريكيين جيدة وستؤدي إلى حل مشاكل، فإن دولًا مثل تركيا وباكستان يجب أن تكون في وضع أفضل الآن.

وقال العميد جلالي ان الولايات المتحدة ليس لها انجازات في العراق واليوم هم يغادرون العراق بذلة، كما قال الرؤساء الأمريكيون خلال الانتخابات إننا أنفقنا تريليونات الدولارات ولم نحقق هدفنا، وهو ما يرجع إلى الفشل الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وأكد رئيس منظمة الدفاع المدني أن الولايات المتحدة هربت من أفغانستان بطريقة تركت في النهاية خرابًا ولم تستطع حتى الحفاظ على أمن مطار كابول وتركت جزءًا كبيرًا من الأسلحة والمعدات.

وقال جلالي: "الفشل هو أعظم مفهوم بالنسبة لأمريكا". الولايات المتحدة دولة فاشلة ومليئة بالضعف، وهي اليوم في أسوأ وضع مع النظام الصهيوني.

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