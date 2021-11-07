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٠٧‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:١٢ ص

بشكل حضوريّ وافتراضي؛

مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي يُقيم دورات تعليميّة خاصّة بأفكار قائد الثورة الإسلاميّة

مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي يُقيم دورات تعليميّة خاصّة بأفكار قائد الثورة الإسلاميّة

تطلق مؤسسة الثورة الإسلاميّة للثقافة والأبحاث -مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي- دورات تعليمية بشكل حضوريّ وافتراضي بهدف تعريف الجمهور العربيّ على مختلف جوانب وزوايا أفكار الإمام السيد علي الخامنئي، كما سيحصل المشاركون في هذه الدورات على شهادة رسميّة فور انتهائها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذه الدورات، يتكفّل مجموعة من الباحثين والمفكّرين الحوزويّين والشخصيّات الأكاديميّة المتخصّصة في "فكر الإمام الخامنئي" من مختلف البلدان بإدارة الدروس التدريبيّة وتقديمها.

وإضافة إلى هذا الأمر، يُقيم "معهد الثورة الإسلاميّة" دورات تعليمية خاصّة بإعداد الباحثين والأساتذة للدراسة والتدريس في مجال "أفكار الإمام الخامنئي"، ويجدر الذكر أنّ بعض هذه الدورات التخصصيّة تُقام حاليّاً لتأهيل الأساتذة من النساء والرجال.

وستكون المشاركة في الدورات العامة مجانيّة وسيتمّ الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الدورات التخصصية وكيفيّة التسجيل فيها والأوقات الدقيقة لانعقادها.

ولمتابعة أنشطة معهد الثورة الإسلامية التابع لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي بإمكانكم متابعة صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي على العناوين التالية:

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/انتهى/

رمز الخبر 1919544
https://ar.mehrnews.com/news/1919544/

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