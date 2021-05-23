قائد الثورة سيلتقي بنواب البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي "محمد حسين فرهنكي" قال ان نواب البرلمان سيلتقون بسماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى الخامنئي"، يوم الخميس القادم عبر الفيديو كونفرانس.

وفي تصريح عقب اجتماع الهيئة الرئاسية للبرلمان اليوم الاحد، اوضح "فرهنكي" ان هذا اللقاء سيجري لمناسبة مرور عام واحد على بدء مهام الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي.

واضاف، انه تقرر خلال اجتماع اليوم ايضا، انتخاب اعضاء الهيئة الرئاسية (الجدد) للبرلمان بناء على المادة 60 من النظام القانوني الداخلي، والتي تنص على اختيار الاعضاء عقب مرور عام كامل على انتخابات العام الماضي لذات الهيئة./انتهى/