الخارجية الروسية: التوتر في الخليج الفارسي حصيلة سياسات واشنطن غير المسؤولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردت اليوم على مواجهة ايران للقرصنة الامريكية في مياه بحر عمان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بياناً لها ان ايران اتخذت اجراءات حاسمة لمنع سرقة شحنتها النفطية.

واضافت ماريا زخاروفا: "التوترات في الخليج الفارسي هي نتيجة سياسات واشنطن غير المسؤولة، والتي غالباً ما تزيد التوترات بشأن ايران والمنطقة بشكل عام".

واكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ان الأعمال الاستفزازية الامريكية تزيد التوترات وتثير النزاعات، مشيرة إلى انه يجب التحقيق في الحادث الاخير في بحر عمان.

واكدت "زاخاروفا" ان روسيا تعارض اي تصعيد للوضع في منطقة غرب آسيا، وتدعو جميع الاطراف المعنية إلى عدم تصعيد الموقف.

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