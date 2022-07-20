سفارة روسيا في واشنطن تنفي وجود مطامع احتلالية للعملية العسكرية الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت السفارة في بيان على قناتها في تيليغرام: "المزاعم حول وجود طبيعة احتلالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة، كذبة من أساسها.

واشارت السفارة ان"الادعاءات المتعلقة بالطبيعة المفترضة للعملية العسكرية الخاصة الروسية خاطئة في الأساس. نحن نعيد السلام إلى الأراضي المحررة، ونهيء الظروف لحياة طبيعية ومراعاة الحقوق المتساوية للمواطنين، بغض النظر عن العرق واللغة".

وذكرت السفارة أن هذه التلميحات تؤكد نية الولايات المتحدة "تأجيج" الصراع لأطول فترة ممكنة.

في وقت سابق، هددت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات ضد روسيا ومحاولة إضعاف قدراتها العسكرية، إذا قررت موسكو "ضم" الأراضي المحررة في أوكرانيا.

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