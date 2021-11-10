لجنة التعاون الايرانية القطرية تجتمع الربيع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان محمد علي فرحناکیان، قال في تصريح صحفي اليوم الاربعاء على هامش الاجتماع الاول للجنة متابعة التفاهمات المنبثقة عن الاجتماع السابع للجنة التعاون الايرانية القطرية المشتركة: "نأمل بالتمهيد لانعقاد اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين البلدين في نسخته الثامنة بالدوحة عقب نيل النتائج والملاحظات التي يبديها رئيسا اللجنة وهما وزير الطاقة الايراني ووزير الصناعة القطري".

واشار الى انعقاد الاجتماع وفق تقنية دائرة الفيديو المغلقة، بالنظر لظروف تفشي فيروس كورونا والقيود المترتبة في هذا الموضوع، بمشاركة الامين القطري للجنة التعاون المشتركة وممثلين عن وزارات الخارجية والرياضة والتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية والطرق والتنمية الحضرية وغرفة التجارة ومنظمة تنمية التجارة في ايران.

وعدّ فرحناكيان مجالات التعاون بين ايران وقطر واسعة للغاية، لافتا الى ان الاجتماع تناول المواضيع ذات التأثيرات الايجابية على توطيد العلاقات والمصالح الاقتصادية في كلا البلدين.

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