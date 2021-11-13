قوى العدوان تدرك أن قرار اليمنيين في صنعاء وليس في أي عاصمة أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال تدشين وزارة الشؤون القانونية للبرنامج التدريبي الأول لإعداد وتحضير القوانين واللوائح وصياغتها اليوم بحضور أعضاء في المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور، قال الحوثي "نحن بحاجة ماسة لإعادة النظر في كل القوانين التي تتيح النفاذ للمال العام"، مشيرا إلى أنه من غير مقبول مطلقا تعطيل العدالة تحت عنوان التزام القوانين واللوائح.

وشدد على أن أي حوار قادم مرهون بالسقف الذي أعلنه السيد عبد الملك الحوثي في خطابه بذكرى المولد النبوي الشريف والمحددات الواردة في الخطاب هي أرضية أي حوار، وقال "الشعب اليمني يغلب السلام على الحرب ويطلب الحوار ونحن من ذهب لاتفاق السلام والشراكة بعد انتصار ثورة الـ 21 من أيلول/سبتمبر".

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