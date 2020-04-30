محمد علي الحوثي يعلق على تسجيل إصابات بفيروس كورونا بعدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله ورئيس اللجنة الثورية العليا في الیمن "محمد علي الحوثي"، قال في تغريدة على "تويتر":

"هل اعلان فيروس كورونا بعدن صحيح أم أنه ياتي ضمن التكتيكات السياسية؟ ندعوا الله ان يلطف بإخواننا بمحافظة عدن وفي جميع المحافظات".

وحمل الحوثي أمريكا والسعودية ودول التحالف العدوان الامريكي السعودي مسؤولية وصول الفيروس إلى اليمن قائلا: "ونحمل دول العدوان الامريكي السعودي وحلفائه المسؤولية فهم من تجاهلوا وضع محاجر أو أي احترازات بل دفعوا اليمنيين للعودة حتى بدون شهائد خلوا من كوفيد 19 صحية".

وسجل اليمن أولى الحالات بفيروس كورونا في العاشر من الشهر الجاري لمواطن بمديرية الشحر بحضرموت شرق البلاد، وأُعلن شفاؤها من الفيروس الاثنين الماضي. /انتهى/