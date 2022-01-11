إيران تقوم بدور بناء في مفاوضات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المندوب الصيني في تصريح صحفي بعد اجتماع مطول نسبيا مع رئيس الوفد الايراني علي باقري كني في اطار دولة المفاوضات الثامنة لرفع الحظر عن ايران في فيينا، ان لايران والصين محادثات دائمة خلال المفاوضات وهما تتبادلان وجهات النظر حول جميع قضايا المفاوضات.

واضاف: ان الصين تدعم بحزم مطالب ايران المنطقية في مجال الانشطة النووية مادامت لا تمثل خطر نشر الاسلحة النووية، مؤكدا أن بلاده تدعم ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي الرد على سؤال حول احدث اوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر قال انه، تم البحث في اجتماع في هذا المجال بصورة تفصيلية.

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