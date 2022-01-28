وقفة لمدة أسبوع في الجولة الثامنة من محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوفود المفاوضة في فيينا، فإن الجولة الثامنة من المحادثات ستتوقف لمدة اسبوع .

ومن المقرر ان تعود الوفود المفاوضة إلى العواصم غدا للتشاور.

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