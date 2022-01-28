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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٠٩ م

لاجراء مشاورات مع العواصم؛

وقفة لمدة أسبوع في الجولة الثامنة من محادثات فيينا

وقفة لمدة أسبوع في الجولة الثامنة من محادثات فيينا

بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوفود المفاوضة في فيينا، فإن الجولة الثامنة من المحادثات ستتوقف لمدة أسبوع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوفود المفاوضة في فيينا، فإن الجولة الثامنة من المحادثات ستتوقف لمدة اسبوع .

ومن المقرر ان تعود الوفود المفاوضة إلى العواصم غدا للتشاور.

/انتهى/

رمز الخبر 1921510
https://ar.mehrnews.com/news/1921510/

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