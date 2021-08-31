ایران تفتتح مؤسسة الابتكار والتكنوجيا في تركيا والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمكتب تطوير الأعمال الدولية التابع لنائب وزير العلوم والتكنولوجيا، روح الله إستيري، قال ان "أحد الإجراءات التي اتخذها نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في السنوات الأخيرة هو إنشاء دور للابتكار والتكنولوجيا في البلدان المستهدفة للتصدير. وتم افتتاح مؤسسات للابتكار والتكنولوجيا في الصين وروسيا وسوريا وكينيا وطهران ".

وفي إشارة إلى الغرض من إنشاء مؤسسات للا بتكار والتكنولوجيا، قال المدير العام لمكتب تطوير الأعمال الدولية التابع لنائب وزير العلوم والتكنولوجيا: "تهدف هذه البنية التحتية إلى تسهيل تصدير المنتجات القائمة على المعرفة وتوفر خدمتين رئيسيتين لـ الشركات القائمة على المعرفة ".

وأضاف، انه عند زيارته للعراق في الأسبوع المقبل، ستُجرى الاستعدادات لإنشاء بيت للابتكار والتكنولوجيا في هذا البلد بالتعاون مع صندوق آخر للأبحاث والتكنولوجيا وإحدى الشركات الكبرى العاملة في السوق.

وقال: "لقد كنا جادين في إنشاء مؤسسات الابتكار والتكنولوجيا هذه في أفغانستان ،واتخذنا الخطوات اللازمة في هذا الصدد".

وأكد انه في الأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى العراق، نعتزم إنشاء المؤسسة الإيرانية للابتكار والتكنولوجيا في تركيا، حيث بدأت المفاوضات مع صناديق الأبحاث ومستثمري القطاع الخاص./انتهى/