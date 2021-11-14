لدينا أحدث التقنيات البحرية / قدراتنا لا تتوقف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي برفقه الأدميرال علي رضا تنغسيري قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني بزيارة المراكز والوحدات الموجودة في جامعة الإمام الخامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية و حضر تأبين شهداء الجامعة المجهولين.

وأشار اللواء سلامي إلى هذه الحقيقة أنه قبل الثورة كانت جميع هياكل قوتنا بناؤها من قبل آخرين، هذا يعني أن أسس قوتنا كانت في أيدي الآخرين، ولكن باذن الله بعد الثورة الإسلامية، لقد حققنا هذه القوة والتكنولوجيا، وحاليا اعداءنا يخشون ذلك.

وأضاف لكي نكون مستقلين نحتاج إلى الاستقلال في العلوم والتكنولوجيا وانتاج الطاقة والاقتصاد والثقافة وهذه هي العلامات الرئيسية لهوية المجتمع.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني رغم كل المؤامرات والخبث، فإن العقوبات القاسية للأعداء تسببت في الثقة بالنفس والاعتماد على القدرات الداخلية وتقدم البلاد.

وفي جزء آخر من خطابه، ذكر اللواء سلامي أن السفن هي البنية التحتية للقوة البحرية لبلادنا وأشار: "لدينا تقنيات تتعلق بجودة السفن القتالية وهذه السفن هي الهوية الحقيقية لتكتيكاتنا و إنها تحمل رسائل استراتيجية لاعداءنا.

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