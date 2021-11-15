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١٥‏/١١‏/٢٠٢١, ٤:٣٢ م

عضو في الغرفة التجارية الإيرانية السورية؛

مهتدي: لم نصدر سيارات مصنوعة إلى سوريا منذ البداية

مهتدي: لم نصدر سيارات مصنوعة إلى سوريا منذ البداية

أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية - السورية المشتركة في مقابلة مع مجلة اقتصادية على ان سوريا مثل إيران لديها قيود على العملة وقد منعت استيراد بعض السلع المشابهة للسلع المحلية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية - السورية المشتركة مجید مهتدی انه ليس صحيحًا هذا الخبر الذي تداوله وسائل الاعلام السورية بان منعت استيراد السيارات الإيرانية إلى سوريا، لأن استيراد السيارات لهذا البلد تم ايقافه منذ فترة طويلة وتقوم شركتا "ايران خودرو" و"سايبا" كما كانت في السابق لديها ممثلين في سورية وتعمل على استيراد اجزاء CKD وتعمل على تركيب الاجزاء وهو ما لا يزال هو الحال ولم يتغير.

ويستمر استيراد بعض الأجزاء مثل وسائد الفرامل أو زيت المحرك التي لا يمكن إنتاجها في سوريا، وتعتبر إيران من أهم مصدري هذه البضائع إلى سوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1919741
https://ar.mehrnews.com/news/1919741/

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