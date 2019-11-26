اتفاقيات مصرفية وجمركية جديدة بين إيران وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الطرق وبناء المدن "محمد اسلامي" صرح صباح اليوم الثلاثاء في الملتقي التجاري الايراني السوري بطهران : سيشهد القطاع الخاص مساحة جديدة للتعاون مع سوريا.

وأضاف: تم اتخاذ خطوات هامة في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا خلال العام الماضي موضحا ان المشاريع والتعاملات اخذت منحى ايجابيا.

واضاف ان انتصارات المقاومة في سوريا فتحت مجالا أكبر للتعاون بين البلدين لافتا الى ان مشاريع تشييد الدور السكنية وتنمية البنى التحتية هي ضمن اولويات الحكومة السورية معلنا عن تأسيس شركتين مشتركتين بين ايران وسوريا حيث ان المشاريع والاجراءات التي تعينها الشركتان سيتم احالتها الى شركات ايرانية مختصة.

واوضح ان الاجراءات المتخذة بشأن النقل والقضايا المصرفية والجمركية بين البلدين باتت ملائمة لتنمية النشاطات التجارية بين ايران وسوريا .

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