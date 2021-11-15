أمير عبداللهيان: سنزيل العقبات أمام العلاقات بين طهران وأنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية. وهذه هي اول زيارة التي يقوم بها جاويش أوغلو إلى طهران في فترة توليه أمير عبداللهيان منصب وزير الخارجية الايراني.

قال وزير الخارجية الايراني خلال الاجتماع انه اتفقنا على بدء محادثاتنا الدبلوماسية حول بنود خارطة الطريق لتعاون طويل الأمد بين البلدين ونأمل أن يتم التوقيع على هذه الوثيقة في حضور رئيسي البلدين خلال الزيارة المقبلة للرئيس التركي الى طهران.

وصرح أمير عبد اللهيان أجرينا محادثات مفيدة مع بعضنا البعض حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وكان التركيز على التطورات في أفغانستان والحاجة إلى التنمية والاس

تقرار والأمن والسلام في منطقة غرب آسيا، والاهتمام بسياسة الجوار بين البلدين. وتسريع ازالة العقبات المحتملة في طريق العلاقات بين البلدين .

وتابع القول توصلنا أيضا إلى آليات مشتركة لتسريع التعاون الثنائي في مجال الاستثمارات المتبادلة وأنشطة القطاع الخاص، هناك الكثير من الإمكانات في كلا البلدين في الوقت نفسه، وتم تحديد العقبات والمشاكل عن طريق تجار البلدين والتي اتفقنا على إزالتها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

ونوّه امير عبداللهيان على أن العلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية وودية وصادقة، وفي سياق تطوير التعاون سنولي اهتمامًا خاصًا للعلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين.

ومن جانبه عبر جاويش اوغلو عن ارتياحه لزيارة طهران واشاد بالضيافة والاستقبال الحار. وأعرب عن مواساته لايران حكومة وشعباً جراء الزلزال الاخير الذي ضرب محافظة هرمزكان جنوب البلاد يوم أمس وعدّ بان تركيا تقف الى جانب ايران لتقديم اي خدمات ممكنة.

يتبع...