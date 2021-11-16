آخر المستجدات حول أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك آخر المستجدات لأزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا:

- انتقل اللاجئون من المخيم الذي كانوا يقيمون فيه إلى الحاجز الحدودي بين بيلاروس بولندا.

- يسعى المهاجرون إلى عبور حدود بولندا والدخول إلى ألمانيا التي أعلنت أنها لن تسمح لهم بالدخول، وأنها غير مستعدة لقبول المهاجرين.

- قامت قوات الأمن البولندية بسحب معدات خاصة، بما في ذلك خراطيم المياه، إلى "كوزنيتسا" (منطقة الحدود مع بيلاروس) في انتظار محاولة اقتحام المهاجرين للحدود.

- وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال هاتفي أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية.

- المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يبحثان أزمة المهاجرين.

- الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يهدد برد صارم إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد بيلاروس.

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