سوريا والعراق تبحثان تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباءأن الجانبان أشاروا، خلال لقائهما في مقر اتحاد الصناعات العراقي ببغداد، إلى التطور الكبير الذي يشهده معدل نمو التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، مؤكدين رغبة البلدين الشقيقين بارتقاء العلاقات إلى مستويات أعلى.

وأشار السفير الدندح في تصريح إلى أن "اللقاء ناقش قانون الاستثمار السوري الجديد وبحث سبل إقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية في البلدين، بما يعزز استثمار مواردهما المادية والعلمية وقدراتهما الاقتصادية".

وقال إن الجانبين بحثا إمكانية عقد مؤتمر للصناعيين العراقيين والسوريين في دمشق لوضع خارطة عمل تلبي رغبة الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع صناعية تكاملية.

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