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١٨‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٤١ ص

لدى وصوله محافظة زنجان؛

رئيسي: زنجان تمثل احدى مفاخر البلاد في مجالات عديدة

رئيسي: زنجان تمثل احدى مفاخر البلاد في مجالات عديدة

أجرى الرئيس الإيراني السيد "ابراهيم رئيسي"، برفقة عدد من الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمحافظة زنجان{ الواقعة في شمال غرب إيران} للاطلاع على اوضاع المحافظة ودراسة المشاكل هناك وإيجاد حلول لها.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" أجرى صباح اليوم الخميس زيارة تفقدية لمحافظة زنجان، للاطلاع على الاوضاع هناك وحل المشاكل.

وعند وصول السيد رئيسي الى مطار زنجان، عبّر عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى تحقيق مطالب ورغبات أهالي المحافظة بشكل عملي.

ولفت الرئيس الإيراني إلى ان محافظة زنجان تمثل احدى مفاخر البلاد في مجالات عديدة، موضحا ان مشاكل واحتياجات المحافظة تمت دراستها، وسيتم اتخاذ قرارات جيدة في هذه الزيارة تصب في خدمة الاهالي.

وأعرب السيد رئيسي عن اسفه واعتذاره عن اللقاء المباشر بالجماهير التزاما بالتعليمات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.

/انتهى/

رمز الخبر 1919798
https://ar.mehrnews.com/news/1919798/

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