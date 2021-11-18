رئيسي: زنجان تمثل احدى مفاخر البلاد في مجالات عديدة

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" أجرى صباح اليوم الخميس زيارة تفقدية لمحافظة زنجان، للاطلاع على الاوضاع هناك وحل المشاكل.

وعند وصول السيد رئيسي الى مطار زنجان، عبّر عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى تحقيق مطالب ورغبات أهالي المحافظة بشكل عملي.

ولفت الرئيس الإيراني إلى ان محافظة زنجان تمثل احدى مفاخر البلاد في مجالات عديدة، موضحا ان مشاكل واحتياجات المحافظة تمت دراستها، وسيتم اتخاذ قرارات جيدة في هذه الزيارة تصب في خدمة الاهالي.

وأعرب السيد رئيسي عن اسفه واعتذاره عن اللقاء المباشر بالجماهير التزاما بالتعليمات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.

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