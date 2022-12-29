امير عبداللهيان: سلطنة عمان تُعدّ إحد مراكز تحويل ارصدة إيران بالعملة الأجنبية من بنوك أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، في تغريدة له على تويتر عن لقائه مع سلطان عمان هيثم بن طارق.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة على تويتر عن زيارته الأخيرة إلى مسقط ولقائه مع سلطان عمان: خلال لقائي مع سلطان عمان، تم تقييم العلاقات بين البلدين بانها ممتازة. جرى البحث حول العلاقات والاوضاع في السعودية والبحرين واليمن ومصر وأوكرانيا. وقال: "ان أبعاد مفاوضات فيينا حظيت باهتمام خاص من قبل سلطان عمان".

وأضاف وزير الخارجية: "ان عمان فضلا عن جهودها للوصول الى اتفاق في مفاوضات رفع الحظر في فيينا، تعد إحد مراكز تحويل ارصدة إيران بالعملة الأجنبية من بنوك أخرى".

جدير بالذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قد وصل إلى مسقط مساء الثلاثاء على رأس وفد، وخلال هذه الزيارة التقى مع سلطان عمان ووزير المكتب السلطاني ووزير الخارجية كما سلم رسالة آية الله رئيسي الخطية إلى سلطان عمان.

/انته/