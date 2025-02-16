عراقجي يلتقي نظيره الهندي في عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وسوبرامانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، اجتمعا على هامش القمة الثامنة للمحيط الهندي في عُمان، حيث تباحثا في القضايا الثنائية والإقليمية.

وفي تعليق على اللقاء، كتب وزير الخارجية الهندي على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أجرينا محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".

وكان عراقجي قد شارك صباح اليوم (الأحد) في الجلسة الافتتاحية للقمة.

ويُعقد اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي في مسقط، بتنظيم مشترك من عُمان والهند وسنغافورة، تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية"، وبمشاركة كبار المسؤولين من 20 دولة عضو.