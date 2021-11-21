المصالح الاقتصادية الإيرانية تعتبر من أهم القضايا لمفاوضات فيينا/ تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بكورونا

في ظل التحسن الملحوظ لجائحة كورونا؛ رئيسي يصدر قرار برفع حظر التجول الليلي في ايران

اصدر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، قراراً برفع حظر التجول الليلي في البلاد وذلك لتطعيم غالبية المواطنين ضد كورونا وتحسن الوضع الوبائي بما يخص الجائحة.

عموئي في حوار لـ"مهر"؛ المصالح الاقتصادية الإيرانية تعتبر من أهم القضايا في مفاوضات فيينا/ الاتفاق المؤقت ليس أمر جاد

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إن الاتفاقية المؤقتة ليست قضية جادة في الوقت الحالي، مضيفًا أن المقترحات التي لا تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية لإيران لن ينظر فيها المفاوضون.

لدعم اقتصاد البلاد؛ البحرية الإيرانية تعلن سيطرتها على سفينة أجنبية في مياه بارسيان

نقلت مواقع إخبارية إيرانية عن البحرية الإيرانية قولها اليوم السبت إنها سيطرت على سفينة أجنبية في الخليج الفارسي تهرب السولار.

عبر تغريدة له؛ أمير عبداللهيان يدين وصف بريطانيا لحركة حماس بأنها إرهابية

كتب وزير الخارجية الايراني عبر تغريدة له ان الحل السياسي لفلسطين يكمن في إجراء استفتاء بمشاركة السكان الأصليين لفلسطين (المسلمين، المسيحين واليهود).

من قبل الباحثين الايرانيين تم؛ إنتاج أقمشة منسوجة ثلاثية الأبعاد من خيوط الزجاج

أعلن نائب وزير العلوم والتكنولوجيا أن الباحثين الايرانيين نجحوا في إنتاج نسيج ثلاثي الأبعاد منسوج بخيوط زجاجية، مما وضع إيران ضمن الدول الخمسة المنتجة في هذا المجال.

الصحة الايرانية: تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و852 حالة وفاة.

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