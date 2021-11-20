مهمتنا هي كشف الحقيقة من الروايات الكاذبة/تسجيل 100 وفيات جديدة بكورونا

في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ سفير إيران في منظمة الامم المتحدة: مهمتنا هي توضيح الحقيقة من الروايات الكاذبة

قال سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في جنيف مهمتنا هي توضيح الحقيقة من بين الروايات الكاذبة.

فی حوار خاص لـ" مهر"؛ عموئي: رفع العقوبات والمصالح الاقتصادية سياستنا الأساسية في المفاوضات

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إن رفع العقوبات والمصالح الاقتصادية من بين القضايا التي سنتابعها في المفاوضات المستقبلة.

بمشاركة أساتذة أجانب ومحليين؛ إيران تستضيف مؤتمرا دوليا للروبوتات والميكاترونيك

استضافت جامعة أمير كبير التكنولوجية في طهران المؤتمر الدولي التاسع للروبوتات والميكاترونيك وشارك في المؤتمر الدولي التاسع للروبوتات والميكاترونيك أساتذة بارزين من سويسرا واليابان وكندا وفنلندا.

في النصف الاول من العام الايراني؛ التجارة الايرانية تتحسن بمقدار 2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

وفقًا لإحصاءات الجمارك خلال النصف الأول من العام الایرانی كان ميزان التجارة الإيرانية تحسن بمقدار 2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الخارجية الايرانية: شرط عودة الولايات المتحدة إلي الاتفاق النووي هو رفع العقوبات به شكل كامل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانية إن شرط عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي هو أن يكون رفع العقوبات بشكل فعال ومؤثر وقابل للتحقق، وتوقيع الرئيس الأمريكي غير موثوق به.

الصحة الايرانية: تسجيل 100 وفيات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 100 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و734 حالة وفاة.

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