عبد اللهيان: لا يمكن المساس بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تشويه الحقائق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، اكد عبر حسابه على موقع "انستغرام" ان القرار البريطاني ضد حركة حماس لن يثني عزيمة المقاومة او يضللها عن تحقيق اهدافها المشروعة بالنضال ضد كيان الاحتلال قائلاً:" لا يمكن المساس بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تشويه الحقائق".

واضاف عبد اللهيان: " ندين قرار بريطانيا بتصنيف حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين "حماس" كمنظمة ارهابية".

وختم وزير الخارجية الايراني بالقول: "ان الحل السياسي الوحيد لفلسطين يكمن في اقامة الاستفتاء العام بين جميع السكان الاصليين لفلسطين (المسلمين، المسيحين واليهود).

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد اعلنت عن وضع حركة حماس على قائمة الارهاب تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من الحركة.

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