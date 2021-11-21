باكو تعلن عزمها زيادة التعاون مع طهران في جميع القطاعات الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني، شاهين مصطفى ييف، قال في اجتماع اللجنة الاقتصادية الايرانية الاذربيجانية المشتركة، الذي عقد اليوم الاحد، برئاسة وزير الطرق الايراني، رستم قاسمي، بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين: "هناك العديد من القواسم الثقافية والدينية والتاريخية للبلدين، ومساعي لتطوير العلاقات مع ايران"، واضاف: "هناك طاقات كبيرة للتعاون بين البلدين واليوم نعمل على استكشاف هذه الطاقات والامكانيات".

وتابع نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني: "بصفتنا رؤساء اللجان الاقتصادية للبلدين، لدينا علاقات وثيقة مع بعضنا البعض ومن الآن فصاعداً سنعقد عدة اجتماعات مع الرئيس الايراني لهذه اللجنة".

واعلن مصطفى ييف عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة في باكو قائلاً: "الاجتماع المقبل لهذه اللجنة سيعقد في باكو وستتواصل زيارتنا بمفاوضات مثمرة"، مؤكداً ان اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين تغطي كافة المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى ان اللجنة يمكنها التفاوض لزيادة العلاقات التجارية وان لدى اذربيجان العديد من المشاريع الجارية في مجال الطاقة.

وصرح مصطفى ييف ان وزير الطرق في ايران اشار إلى تصدير والانتاج المشترك للسيارات في اذربيجان، لكنني اقول انه يمكننا ايضاً التعاون مع ايران في مجال انتاج قطع غيار السيارات.

وتابع: "يمكن ايضاً التفاوض على استيراد الآلات الزراعية من ايران ونتطلع للتعاون مع ايران في جميع المجالات الاقتصادية"./انتهى/