طهران وباكو تعقدان ثلاث مذكرات تفاهم اقتصادية وصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاقتصاد الايراني "فرهاد دجبسند" ونظيره الآذربيجاني "شاهين مصطفى اف" قد وقعا على مذكرة تفاهم تتعلق بنتائج الدورة الثالثة عشر من إجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية آذربيجان.

والى جانب ذلك تم التوقيع على مذكرتي تفاهم؛ الاولى بين شركة "اتحاد" الايرانية الناشطة ضمن القطاع الخاص وشركة "آذرماش" الآذربيجانية، لإنشاء معمل صناعة قطع السيارات في منطقة "نفتجالا" الصناعية الواقعة على بعد 168 من جنوب العاصمة الاذربيجانية باكو والاخرى بين شركة "قارتال" الايرانية و"آذرماش" الاذربيجانية لإنشاء معمل انتاج حافلات في منطقة "حاجي قابول" الواقعة على بعد 120 كم من جنوب العاصمة الاذربيجانية باكو.

واكد وزير الاقتصاد الايراني في كلمة القاها خلال الاجتماع، على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران وباكو نظرا للعلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، معتبرا أن الوثائق التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الايراني والاذربيجاني في هذا الاجتماع، تعد بادرة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين طهران وباكو، آملا أن تخرج هذه الوثائق بتقديم علامة تجارية مشتركة بين ايران وآذربيجان تكون بالمستوى العالمي.

وقال دجبسند انه بعد عقد مذكرات التفاهم هذه، تمكنّا من تجاوز مستوى البنى التحتية في العلاقات والدخول في حيز العلاقات التجارية والمصرفية والعلمية والضمان.

واعتبر وزير الاقتصاد الاذربيجاني بدوره أن الاتفاقيات المبرمة اثر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وباكو تعد خطوة بناءة ومهمة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يشار الى أن الدورة الثالثة عشر من إجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين طهران وباكو عقدت يومي 14 و15 من مارس الجاري في عاصمة جمهورية آذربيجان باكو.

وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الاستثمار والتجارة والمصرف والجمرك والشؤون الحدودية والاتصالات والطاقة والبيئة والزراعة والامن الغذائي والصحة والعلوم والتعليم والثقافة والسياحة، ضمن إطار ثمانية لجان متخصصة.

والجدير بالذكر قد تضمن جدول اعمال زيارة وزير الشؤون الاقتصادية الايراني الى جمهورية آذربيجان، اللقاء مع رئيس الجمهورية "الهام علي اف" ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ووزير الزراعة ورئيس البنك المركزي ورئيس شركة خطوط السكة الحديدية ورئيس الجمرك الاذربيجاني، اضافة الى الحضور في المؤتمر الاقتصادي المشترك وزيارة مجمع "بير اللهي" الصناعي الواقع في ضاحية العاصمة باكو./انتهى/