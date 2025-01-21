  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٤ م

حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان ينمو بنسبة 20% في عام 2024

حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان ينمو بنسبة 20% في عام 2024

قال رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق في مستهل أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وأذربيجان: إن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى 580 مليون دولار في عام 2024، مع نمو بنسبة 20٪.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مركز الشؤون الدولية بالوزارة أمين ترفع، اليوم (الثلاثاء) في بداية الدورة السادسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، في إشارة إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين: حجم التجارة في عام 2023 كان نحو 480 مليون دولار، وفي عام 2024 اصبح 580 مليون دولار.

وأشار إلى وجود مجالات واسعة للتعاون في مجالات النقل والبنية التحتية، مما جعل الارتباط الاقتصادي بين البلدين لا ينفصل، وأشار إلى المشاريع المشتركة في مجالات البنية التحتية والنقل، بما في ذلك فتح وتشغيل معبر أستارا. وأضاف: إن مشروع بناء جسر "أغبند الجديد" في مراحله النهائية، كما يجري تنفيذ ممر أرس لربط أذربيجان بإيران عبر الطرق والسكك الحديدية.

وأشار رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق وبناء المدن إلى أن حركة المرور منتشرة على نطاق واسع على الحدود المشتركة لإيران مع أذربيجان ونخجوان.

وتابع بالإشارة إلى مجالات التعاون المشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة، قائلاً: "خلال اجتماع اليوم، تمت مناقشة وبحث مختلف القضايا في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والشؤون المصرفية بهدف "التوصل إلى حل مشترك."

/انتهى/

رمز الخبر 1953316

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات