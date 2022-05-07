نائب رئيس الوزراء الروسي يزور ايران عما قريب لبحث تعزيز التعاون المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، أعلن اليوم خلال اجتماع تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، عن الزيارة الوشيكة التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة، ألكسندر نوفاك، إلى طهران والاجتماع بالنائب الأول للرئيس الإيراني.

وأضاف صفري أن التعاون المالي وحل مشاكل النقل والتعاون في مجال مشاريع النفط والغاز هي من بين أهداف اجتماع هذه اللجنة المشتركة.

ولفت صفري أنه سيكون إلغاء التأشيرات الثنائية للسياحة الجماعية على جدول أعمال الجانبين.

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