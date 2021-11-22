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٢٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٥:٥٨ م

الرئيس الايراني:

العقوبات المفروضة علينا لن توقف عجلة التقدم في البلاد

العقوبات المفروضة علينا لن توقف عجلة التقدم في البلاد

اكد الرئيس الايراني خلال لقائه عدد من قوات التعبئة الشعبية، ان العقوبات المفروضة على ايران لن توقف عجلة التقدم البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، التقى اليوم الاثنين مع قوات التعبئة الشعبية "البسيج" في مقر الرئاسة الايرانية والمنظمات التابعة لها وذلك بمناسبة اسبوع البسيج، مبينا ان المسؤولية من اهم صفات البسيج، مضيفاً: "إذا كان الموظفون في المؤسسة الرئاسية مسؤولين ولديهم استجابة مناسبة للشعب والمراجعين، فلا شك أن المنظمات الاخرى ستحذو حذو هذه المؤسسة".

واكد رئيسي ان العقوبات لن توقف عجلة التقدم في البلاد، قائلاً: "في كل يوم يمر على الحكومة يصبح لدي امل اكبر في تقدم البلاد، واننا متأكدون من انه ستكون هناك انفتاحات جادة في مختلف المجالات".

واضاف: "اليوم ادرك اعداء الجمهورية الاسلامية جيداً قدرة واقتدار ايران"، واكد ان الاقتدار الذي وصلت اليه ايران كان بفضل دماء الشهداء، ولن يتم السماح بازالة آثار دمائهم./انتهى/

رمز الخبر 1919906
https://ar.mehrnews.com/news/1919906/

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