باقري: ما وصلت اليه ايران هو ثمرة دماء شهدائها/ تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قاليباف: الحوار البناء هو الحلقة المفقودة في حل مشاكل جميع الدول الاسلامية

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الاخرى اسست تنظيم داعش الإرهابي للقضاء على الاسلام السياسي والاسلام الاصيل.

يوم الاثنين؛ الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد 6 دول اجنبية + مرفق بالصور

تسلم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي اليوم الاثنين اوراق اعتماد سفراء جدد لـ 6 دول اجنبية، والسفراء الجدد هم لدول أذربيجان وسويسرا وفنلندا وبلجيكا وقرغيزيا وقبرص.

باقري: ما وصلت اليه ايران هو ثمرة دماء شهدائها

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، ان باقري: ما وصلت اليه ايران هو ثمرة دماء شهدائها.

الرئيس الإيراني: الفريق الاقتصادي سيقوم بتوفير الطاقة المستديمة لنمو اقتصاد البلاد

أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية، إبراهيم رئيسي، أن الفريق الاقتصادي للحكومة سيقوم بتقديم خطته عن دعم المحرومين وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الطاقة.

الادميرال سياري في حوار خاص لـ "مهر": اختبار أسلحة جديدة في مناورات "فدائيو الولاية" للقوة الجوية

أعلن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد جيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية عن اختبار أسلحة جديدة ومحلية في مناورات "فدائيو الولاية" وقال من أهم سمات المناورات الأخيرة كانت السيطرة المتقدمة عبر الإنترنت على التمرين من مركز القيادة في طهران".

الصحة الايرانية: تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 7 ألفا و 516 إصابة و 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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