شركة طيران سورية تعلن استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وأبوظبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "سانا" عن المدير التجاري في الشركة حمدي خلف أن تشغيل محطة أبو ظبي هي خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية مع البلدان الأخرى.

وأضاف أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان ورحلة إضافية بين حلب والشارقة لتصبح رحلتين أسبوعيا.

وقال مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع، إن الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى العاصمة أبو ظبي تلبية لاحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين.

وأشار إلى أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وأبو ظبي لجهة تطوير وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والسياحي.

وكانت الشركة أعلنت في يونيو الماضي، عودة رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات بعد توقفها جراء جائحة كورونا، وتسيّر حاليا الرحلات إلى الشارقة من مطار دمشق الدولي ومطار حلب.

المصدر: "سانا"

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