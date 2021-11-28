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٢٨‏/١١‏/٢٠٢١, ٦:١٨ م

على هامش قمّة "ايكو"؛

الرئيس الإيراني يلتقي بنظيره الأوزبكستاني في عشق آباد

الرئيس الإيراني يلتقي بنظيره الأوزبكستاني في عشق آباد

التقى الرئيس الإيراني حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي" بنظيره الأوزبكستاني " شوكت ميرضيايف" على هامش "قمّة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي" المُقامة في العاصمة التركمانية "عشق اباد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد "إبراهيم رئيسي"، التقى بنظيره التركمانستاني "شوكت ميرضيايف"، على هامش "قمّة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي" (أيكو).

والجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد"إبراهيم رئيسي"، ترك مساء السبت العاصمة طهران متوجاً إلى "عشق آباد" برفقة وفد عالي المستوى.

واستقبل رئيس جمهورية تركمانستان "قربان قلي بردي محمد اف" بدوره، الرئيس الإيراني فور وصوله مطار "عشق آباد".

ويجدر الإشارة إلى أن كلاً من الجمهورية الإيرانية الإسلامية، تركية، باكستان، أفغانستان، تركمانستان، قرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، وجمهورية أذربايجان، يشكلون الدول الأعضاء العشرة في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

/انتهى/

رمز الخبر 1920040
https://ar.mehrnews.com/news/1920040/

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