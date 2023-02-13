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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٦:٥٦ م

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشاعر الايراني "ميرزا حسين كريمي"

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشاعر الايراني "ميرزا حسين كريمي"

أرسل قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي(دام ظله)، رسالة عزاء بمناسبة وفاة الشاعر الايراني المخضرم "ميرزا حسين كريمي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي(دام ظله)، ارسل رسالة عزاء بمناسبة وفاة الشاعر الايراني المخضرم "ميرزا حسين كريمي".

وجاء في الرسالة: فضيلة "حجة الاسلام السيد ال هاشم" (دام بقاؤه)بلغوا نيابة عني العزاء برحيل شاعر الفكاهة وصاحب الذوق الجميل، المفغور له "السيد ميرزا حسين كريمي" (رحمه الله)، الى الوسط الثقافي في اذربايجان والمواطنين الاعزاء بمدينة مراغة، وخاصة ذوي الفقيد المحترمين؛ اسال الباري تعالى يمن عليه بالرحمة.

والجدير بالذكر ان حجة الاسلام "السید محمدعلی آل هاشم"، هو ممثل الولي الفقيه في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) وخطيب صلاة الجمعة لمدينة تبريز (مركز المحافظة).

/انتهى/

رمز الخبر 1930646

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