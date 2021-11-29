مشاكل المنطقة يجب أن تحلها دول المنطقة/ تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بكورونا

الرئيس الايراني خلال لقائه نظيره التركي؛ مشاكل المنطقة يجب أن تحلها دول المنطقة/ تدخل الاجانب يعقّد الوضع ولا يساهم في الحل

قال الرئيس الايراني حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي" ان تطوير التعاون والتنسيق بين إيران وتركيا وأذربيجان في القضايا الدولية والإقليمية يصب في مصلحة الجميع ويضمن السلام والاستقرار للمنطقة.

مساعد وزير الخارجية الإيرانية: طهران جاهزة للحوار على أساس الحصول على ضمانات ملموسة

اكد مساعد وزير الخارجية الايرانية ان ايران جاهزة للحوار على أساس الحصول على ضمانات ملموسة والتحقق من التزامات الطرف الآخر.

الرئيس الايراني خلال لقائه نظيره الاوزبكي: ايران مستعدة للتعاون مع اوزبكستان في مجال محاربة الارهاب

اکد الرئيس الإيراني على استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون مع اوزبكستان في جميع المجالات لا سيما في الاقتصاد والنقل والطاقة ومكافحة الارهاب.

على هامش قمّة عشق آباد؛ امیر عبداللهيان يلتقي بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو"

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان؛ على هامش قمّة عشق اباد، بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، وجرت حوارات بين الطرفين، إضافة إلى اجتماع الوزير الإيراني بوزراء خارجية كازاخستان، أوزبكستان، وأذربيجان.

رئيسي في قمة منظمة (ايكو): إيران تسعى إلى تعزيز مكانة منظمة التعاون الاقتصادي في العلاقات الدولية

قال الرئيس الايراني إن الجمهورية الإسلامية الايرانية كدولة مهمة تسعى إلى تحسين مستوى التعاون في منظمة التعاون الاقتصادي ورفع مكانة هذه المنظمة في العلاقات الإقليمية والدولية.

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد فخري زادة؛ التحقيق في قضية اغتيال العلماء النوويين الايرانيين مستمر/ سيتم الاعلان عن الحكم قريبا

قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي إن عدلية محافظة طهران اكتملت التحقيقات القانونية في قضية اغتيال 4 من العلماء النوويين الايرانيين وسيتم الإعلان عن الحكم الصادر فيها قريبا.

الصحة الايرانية: تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 80 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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