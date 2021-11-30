افتتاح المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد رضا فاطمي آمين، اشار في تصريح له للصحفيين بعد الافتتاح إلى أن المركز فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الوزير فاطمي آمين: "تم التشاور بين الجانبين لزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بشكل يسهم بدعم سورية في مرحلة ما بعد الحرب ويرفع سقف التبادل والمعاملات التجارية بين البلدين والتي تصل حالياً إلى سقف 3 مليارات دولار".

من جهته بين رئيس اللجنة العليا للمستثمرين بالمناطق الحرة ورئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية فهد درويش أن المركز عبارة عن بنك معلومات يخدم الفعاليات الاقتصادية في سورية حيث يستطيع التاجر والصناعي السوري من خلاله الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بالشركات الإيرانية بشكل مباشر كما أنه مركز للاستيراد والتصدير والتسويق مؤكداً أهميته في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشار رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية كيوان كاشفي إلى أن المركز هو أول مركز تجاري إيراني موجود في سورية وسيكون أساس التجارة الإيرانية فيها ويضم مكاتب تجارية تمكن الشركات الإيرانية من القطاع الخاص القيام بتبادلات التجارية بين البلدين منوها بان المركز مهم لجهة توطيد العلاقات بشكل أكبر وسيكون وسيطاً بين غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية والإيرانية.

ويتزامن افتتاح المركز بالتزامن مع معرض المنتجات الإيرانية الذي افتتح بمدينة المعارض بدمشق أمس ويستمر حتى الـ 3 من الشهر القادم ويشارك به 164 شركة تجارية وصناعية./انتهى/