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٠١‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٢:٤٧ م

الرئيس التونسي الأسبق:

التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يوقف الصراع المغربي- الجزائري

التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يوقف الصراع المغربي- الجزائري

انتقد الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي اتفاقية التطبيع الأخيرة بين المغرب وإلكيان الصهيوني، معتبرا أنها “خطوة خاطئة” ولن تحل الخلاف القائم مع الجزائر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المرزوقي، في حوار مع شبكة “حوارات التنوير والتغيير” المغربية: “السياسة الخاطئة للجزائريين لا يجب أن تُواجه بسياسة خاطئة للمغاربة. إدخال الإسرائيليين في هذه اللعبة خطير جدا، لأنهم وراء كل المآسي الموجودة في الشرق، الشرق انفجر منذ سبعين سنة بسبب وجود الإسرائيليين”.

وتابع قائلا “إدخال الإسرائيليين إلى المنطقة المغاربية سيكون له أثر كارثي وسيزيد الغضب الشعبي. يجب أن تبقى القضية (الخلاف الجزائري المغربي) مغاربية ولا يجب أن نُقحم فيها أي طرف وخاصة إسرائيل”.

/انتهى/

رمز الخبر 1920106
https://ar.mehrnews.com/news/1920106/

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