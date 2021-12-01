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٠١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٦:٤٤ م

قاليباف:

نعمل على إزالة عبء الحظر الجائر عن كاهل الشعب الإيراني العزيز

نعمل على إزالة عبء الحظر الجائر عن كاهل الشعب الإيراني العزيز

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف: "علينا ان نخفف من الأعباء المُلقاة على عاتق الشعب الإيراني، ونتطلع الى ان تتمكن الحكومة ورئيس الجمهورية من استيفاء حقوق الشعب الايراني المقاوم والعزيز وازالة عبء الحظر الجائر عن كاهله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا التصريح جاء خلال كلمة ألقاها "قاليباف" خلال الجلسة العلنية في مجلس الشوري الاسلامي، بحضور الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي خلال كلمته: نعلم تمام العلم حجم الاعباء المُلقاة على عاتق الشعب الإيراني، وعلينا ان نخفف من وطأتها ونتطلع الى ان تتمكن الحكومة ورئيس الجمهورية من استيفاء حقوق الشعب الايراني المقاوم والعزيز وازالة عبء الحظر الجائر عن كاهله بالوصول إلى اتفاق عادل في مفاوضات عزيزة ومُشرّفة في فيينا.

وشكر "قاليباف" الرئيس الإيراني وأعضاء الحكومة بسبب تواجدهم في البرلمان قائلاً: "نشهد أن هذه الحكومة مخلصة في العمل للشعب الإيراني".

وتابع رئيس مجلس الشورى: "أعمل وزُملائي في البرلمان لتحقيق مطالب الشعب، مؤكداً أنه مالم يتعاون البرلمان والحكومة فلن يكون هنالك خدمات للشعب.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، أشاد قاليباف بالإجراءات المُتّخذة من قبل الحكومة لمكافحة الجائحة، مبدياً ارتياحه بانخفاض عدد الوفيات إلى 70 شخصاً خلال أقل من 70 يوماً بعد أن كان عدد الوفيات 700 شخص.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" في هذا الصدد " كان عملا عظيما انجزته الحكومة بدعم من مجلس الشورى".

/انتهى/

رمز الخبر 1920118
https://ar.mehrnews.com/news/1920118/

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