انطلاق معرض قدرات وإنجازات مؤسسة الجهاد الجامعي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن معرض قدرات وإنجازات مؤسسة الجهاد الجامعي بدأ اليوم بحضور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وحميد رضا طيبي رئيس منظمة الجهاد الجامعي، في حديقة كفتكو.

ويهدف المعرض إلى تقديم أهم إنجازات الجهاد الجامعي في مجال البحث والتكنولوجيا والثقافة والتعليم وريادة الأعمال والتجارة والاقتصاد القائم على المعرفة مع شعار الإيمان بالقوة الوطنية والإدارة الجهادية والابتكار.

وقد عرض المعرض إنجازات الجهاد الجامعي في قاعتين تبلغ مساحتهما حوالي 2000 متر مربع. وتشمل إنجازات المعرض في مجال البحوث والتكنولوجيا الهندسة (النفط والغاز، والبتروكيماويات والطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، والمياه)، والقطاع الطبي (الخلايا الجذعية، والبنوك الحيوية، والأدوية العشبية، وعلاج العقم، وعلاج السرطان)، والقطاع الزراعي (التكنولوجيا الحيوية، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية، والثروة الحيوانية والداجنة، وتربية الأحياء المائية، والنباتات الطبية) والعلوم الإنسانية، والقطاعات الاجتماعية والفنية. كما يفترض أن تكشف عن آخر إنجازات الجهاد الجامعي في مختلف المجالات.

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