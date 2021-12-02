سنحصل على اتفاقٍ جيد إن ابدى الغرب حسن النوايا

صرّح وزير الخارجية الإيراني"حسين امير عبداللهيان"، في تغريدة له على موقع "تويتر" أن مفاوضات "فيينا" جارية بجدّية مع اولوية رفع الحظر، مؤكداً أنه إذا ما أبدى الغرب حسن النوايا فسوف يكون لدينا اتفاق جيد.