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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٢٥ ص

أمیر عبداللهیان:

سنحصل على اتفاقٍ جيد إن ابدى الغرب حسن النوايا

سنحصل على اتفاقٍ جيد إن ابدى الغرب حسن النوايا

صرّح وزير الخارجية الإيراني"حسين امير عبداللهيان"، في تغريدة له على موقع "تويتر" أن مفاوضات "فيينا" جارية بجدّية مع اولوية رفع الحظر، مؤكداً أنه إذا ما أبدى الغرب حسن النوايا فسوف يكون لدينا اتفاق جيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، نشر تغريدة له على موقع "تويتر" مُعلقاً خلالها على المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية "فيينا" بين إيران ومجموعة "4+1".

وقال عبد اللهيان خلال التغريدة: " ان مفاوضات فيينا جارية بجدّية مع اولوية اساسية وهي رفع الحظر".

وتابع وزير الخارجية الإيراني مشيراً إلى دور الغرب في المفاوضات: "إن ابدى الغرب حسن النوايا فسنحصل على اتفاق جيد".

واكد "عبد اللهيان" أن الوفد الايراني يتابع مفاوضات منطقية وقوية ورصينة وهادفة للوصول الى نتيجة جيدة.

وقال وزير الخارجية: "نحن على اتصال بشكل يومي مع كبير المفاوضين الايرانيين، كما ان مفاوضات الخبراء مستمرة ايضا.

/انتهى/

رمز الخبر 1920123
https://ar.mehrnews.com/news/1920123/

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