ادعاءات تحالف العدوان واهية/ ليس لدينا تواجد عسكري في اليمن أبداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيراني "سعيد خطيب زادة" نفى الخبر الذي تم نشره اليوم الاربعاء بشأن هجوم تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن وادعائها بانها استهدفت مقراً سرياً تابعاً لخبراء الحرس الثوري في صنعاء.

وأكد خطيب زادة أنه لايوجد أي تواصل عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية مع اليمن، مشيراً إلى ان هكذا ادعاءات واهية تُطرح بهدف حرف الرأي العام لشعوب المنطقة والعالم عن جرائم دول العدوان.

وشدد خطيب زادة على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لم يكن لديها مطلقا أي تواجد عسكري في اليمن ليتم استهدافه من قبل المعتدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، هكذا تصريحات واهية، لن تغير واقع اليمن في الخطأ الاستراتيجي العسكري للمعتدين.

وادعى التحالف السعودي في وقت سابق أنه استهدف موقعاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في صنعاء.

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