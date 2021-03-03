عبدالسلام: أمريكا وراء إطالة أمد الحرب على اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر، " أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

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