نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الايراني تطورات محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية الروسية، اعلنت ظهر اليوم الاثنين، عن لقاء نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بياناً لها، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التقى بالسفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي اليوم الاثنين وتباحث معه حول محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي.

وجاء في البيان: "استعرض الجانبان الوضع الحالي لمحادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي وأكدا عزم الطرفين على التركيز بشكل أكبر على اعادة الاتفاق النووي "./انتهى/