ظريف يتوجه الى موسكو برفقة مساعده في الشؤون السياسية

ويرافق ظريف في زيارته هذه الى موسكو مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وقد اعلن رئيس الدائرة الثانية لشؤون اسيا في وزارة الخارجية الروسية ضمير كابلوف بان الاتفاق النووي سيكون محور المحادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

واردت وكالة "ريانوفوستي" بان كابلوف صرح في هذا الصدد بانه قبل كل شيء سيكون الموضوع الاساس (لاجتماع لافروف وظريف) هو الاتفاق النووي، ومن ثم بالتاكيد العلاقات الثنائية وقضية سوريا التي تعد من القضايا الجادة والمهمة للغاية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اعلنت امس الاثنين بان وزير الخارجية الايراني سيزور موسكو اليوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

كما اعلن السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي في تغريدة له مساء الاثنين بان الوزير ظريف سيزور موسكو اليوم وقال، ان ظريف سيحمل رسالة من الرئيس روحاني الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين كما سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.