عراقجي يلتقي بمبعوث الرئيس الروسي في الشرق الاوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الشؤون السياسية لوزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي التقى اليوم السبت بنائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف في موسكو بناء على طلب وزارة الخارجية الروسية وخلف أبواب موصدة.

وناقش الجانبان التطورات في الشرق الأوسط والخليج الفارسي، بما في ذلك الوضع في العراق ولبنان وسوريا واليمن ومبادرة هرمز للسلام الذي اقترحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخطة روسيا للأمن الجماعي في الخليج الفارسي.

كما أكد الجانبان على ضرورة استمرار المشاورات والحوار بين البلدين حول التطورات في المنطقة.

ويبحث عراقجي حاليا في اجتماع ثنائي في فندق لوته بموسكو، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وتاتي زيارة عراقجي الى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي لعدم الانتشار النووي بعنوان "الطاقة النووية -نزع السلاح وعدم الانتشار" وفي ندوة خاصة تعقد على هامش المؤتمر حول موضوع الاتفاق النووي الايراني يستعرض خلالها احدث اوضاع الاتفاق.

وبدأ في العاصمة الروسية موسكو أمس الجمعة اعمال المؤتمر الدولي الخامس لمنع الانتشار النووي بمشاركة مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي.

ويقام المؤتمر على مدى 3 ايام بمشاركة مندوبين عن 40 دولة و 250 شخصية دولية لبحث قضايا مثل السيطرة على سباق التسلح الاميركي الروسي ، مختلف جوانب برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) ، توترات الشرق الاوسط، عدم التقدم في موضوع نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية./انتهى/.