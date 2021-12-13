الخارجية الروسية: نهج أوروبا تجاه مسائل أمن القارة مخيب للآمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ريابكوف في حوار مع وكالة "نوفوستي"، اليوم الاثنين: "إذا استمروا (الأوروبيون) في السير بهذا المسار، واتبعوا الإرشادات الأمريكية التي يتم إرسالها من واشنطن، وتكررها الأمانة العامة للناتو في بروكسل، فإن الأمور لن تصل إلى الأحسن".

وانتقد نائب وزير الخارجية الروسي الإجراءات الأخيرة التي اتخذها حلف الناتو، وأشار على وجه الخصوص إلى خطط الناتو لنشر أسلحة قرب حدود روسيا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إن خطط الناتو للاقتراب باستمرار من حدودنا ببنيته التحتية العسكرية وبمختلف أنواع أسلحته، بما في ذلك الحديثة عالية الدقة وبعيدة المدى، هي بلا شك عامل ينذر بالخطر وعنصر لزعزعة استقرار الوضع ليس فقط في القارة الأوروبية، ولكن أيضا على نطاق أوسع، في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأكد ريابكوف أن تطور الوضع وفق هذا السيناريو يوحي بأن الشركاء الغربيين يستعدون لتكرار تجربة أزمة الصواريخ الكوبية. (في مطلع ستينيات القرن الماضي).

المصدر: نوفوستي

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