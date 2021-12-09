كبير المفاوضين يصل إلى العاصمة النمساوية لاستئناف المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء كبير المفاوضين "علي باقري كني" وصل صباح اليوم، الخميس، إلى العاصمة النمساوية "فيينا"، لاستئناف محادثات فيينا الرامية الى رفع الحظر عن إيران.

وسيجري "باقري" في الساعات القليلة القادمة مشاورات دبلوماسية مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ورئيسي الوفدين الصيني والروسي في فندق كوبورغ قبل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق.

والجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة سيعقد في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي "14:30 بتوقيت طهران" في فندق كوبورغ في فيينا، على مستوى رؤساء وفود مفاوضات 4+ 1 والاتحاد الأوروبي وإيران.

وقدّم كبير المفاوضين، الأسبوع الماضي مسودتي وثيقتين إيرانيتين لرفع الحظر والقضايا النووية إلى الاطراف الآخرى ، وقال إن الجمهورية الإسلامية تتوقع من الطرف الاخر تقديم رد موثق ومنطقي على المقترحات الإيرانية.

وسيكون التركيز الرئيسي لاجتماع اللجنة المشتركة اليوم على تقييم وجهات نظر الجانب الآخر بشأن النصوص التي اقترحتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

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