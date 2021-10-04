باقري كني يلتقي بالأمين العام لوزارة الخارجية القطرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ناقش الجانبان في هذا اللقاء أحدث مستجدات إقليمية كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير العلاقات.

وكان التركيز الرئيسي لاجتماع نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري على مناقشة العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.

جدير بالذكر أن زيارة الدوحة والاجتماع بالمسؤولين القطريين كانت أول زيارة لنائب وزير الخارجية الجديد لدول المنطقة.

يُذكر أن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني يزور الدوحة على رأس وفد ايراني لبحث العلاقات الثنائية مع السلطات القطرية وأهم تطورات المنطقة.

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