قوات الاحتلال التركي تقصف قرى سورية شمال الحسكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التابعة لها والمنتشرة أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت بسلاح المدفعية الثقيلة قرية الدردارة إلى الشمال من بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين والممتلكات العامة السورية.

ولفتت المصادر إلى تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه أهالي القرية وخاصة الأطفال والنساء نتيجة القصف المستمر لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته للقرى السورية والذي أدى إلى تعطيل الحياة العامة، ودفع بعض الأسر للنزوح باتجاه مدينتي القامشلي والحسكة السوريّتين.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة ونزوح عشرات الأسر من مناطقها.

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