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١١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٢٦ م

قصف تركي يستهدف قريتين بريف الحسكة السورية

قصف تركي يستهدف قريتين بريف الحسكة السورية

قصفت القوات التركية والجماعات المسلحة التّابعة لها قريتين في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية أن عدداً من قذائف المدفعية أطلقتها خلال الساعات الماضية القوات التركية والجماعات المسلحة التّابعة لها المتمركزة في قاعدة تل مندل في أقصى الريف الشمالي للحسكة، وسقطت على قريتي تل اللبن والكوزلية إلى الغرب من بلدة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية.

وكانت مصادر أهلية أفادت أمس بأن بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي فرغت من معظم سكانها الذين تركوها مرغمين نتيجة ضراوة العدوان التركي وقصفه المستمر لها بالمدفعية، ما تسبب بأضرار كبيرة في معظم المنازل والشوارع والبساتين المحيطة بها.

/انتهى/

رمز الخبر 1928736

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