لا يمكن للغربيين أن يرتكبوا أي خطأ عسكرياً تجاه إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلق قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري، العميد امير علي حاجي زادة على منطقة غرب آسيا اسم قلب العالم، وأضاف: "هناك الكثير من الاحتياطيات والثروات المادية والنخب العلمية البارزة في هذه المنطقة وبالتالي يريد الأعداء الجشعون الهيمنة على هذه المنطقة".

وقال قائد سلاح الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني إن الأمريكيين سعوا في الماضي إلى ممارسة العبودية بشن الحرب ولكن اليوم العبودية وحربهم جديدة وتسمح للناس بالسير في اتجاه وضع أهدافهم وتطلعاتهم الاستعمارية.

وأضاف العميد حاجي زادة ان هذا الحرب اندلع على شكل حرب طائفية من داخل منطقة الشرق الأوسط وجزء من القارة الأفريقية ويدار على حساب بعض دول المنطقة.

وتابع القول انه توصل الغربييون إلى هذه النتيجة بأنه لا يمكنهم ارتكاب أي خطأ في المجالين العسكري والأمني وأن أساليبهم في الضرب اختلفت عن الماضي". إنهم يسعون إلى هذه الفكرة بأن الحكم الديني لا يستطيع تلبية احتياجات الناس وإدارة البلاد. لذلك يسعون إلى تقسيم المجتمع وخيبة أمل النخب واستقطابهم لتنفيذ خططهم.

وأكد العميد حاجي زادة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ببنيتها التحتية الضخمة يمكن أن تصبح أغنى دولة في العالم. و يمكننا أن نثبت للجميع أن الإدارة الدينية والثورية لا تلبي احتياجات الناس فحسب بل يمكن أن تكون أيضًا نموذجًا جيدًا للبلدان الأخرى. وتقدمنا في بعض المجالات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة نموذجا لصحة كلامنا.

في الختام أشار العميد حاجي زادة إلى حل مشاكل البلاد من خلال المبادرات جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات الموجهة نحو الهدف وقال: "لقد توصلنا إلى تقنيات جيدة ويجب على المنظمات الطلابية متابعة قضية ما وتقديم المساعدة الفكرية المناسبة لمسؤولي الدولة".

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