أميرعبداللهيان: تلعب المقاومة اليوم دورًا محوريًا في تحقيق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بان حركة حماس من رواد المقاومة الإسلامية في تحرير القدس الشريف، حيث ان تلعب المقاومة اليوم دورًا محوريًا في تحقيق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وفي إشارة إلى القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة البريطانية بإعلان حماس منظمة إرهابية، وصف أمير عبد اللهيان ذلك بأنه عمل سياسي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "الكيان الصهيوني الزائف هو سبب متاعب ومشاكل المنطقة وبالتالي فإن دول قليلة في المنطقة التي تسير على طريق تطبيع علاقاتها مع هذا الكيان الزائف وتتحرك ضد استقرارالأمن والسلام في المنطقة والامة الاسلامية.

ومن جانبه أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في سياق شكره بمناسبة هذه التهنئة بموقف الفريق الشهيد سليماني. مضيفا نحن نتذكر بفخر الشهيد سليماني ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية للقضية وللمقاومة الفلسطينية.

كما ندد إسماعيل هنية بما تقوم به بعض دول المنطقة في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني واصفا إياه بأنه نهج أمريكي صهيوني، قائلا لم نكن نحب ان تفتح أبواب الدول العربية على القتلة الصهاينة الذين أيديهم ملطخة بالدماء الشعب الفلسطيني .

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تسلل الكيان الصهيوني للمنطقة يسبب بانعدام الأمن وعدم الاستقرار وتهديد القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية بأسرها.

ودعا في النهاية إلى نقل تحياته الحارة وتحيات الشعب الفلسطيني إلى القائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي والرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي.

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